Торговый центр в Александрии охватили пламя и черный дым. Пожар сняли на видео

Сильный пожар вспыхнул в торговом центре Carrefour Alexandria Mall в египетском городе Александрия. О ЧП сообщило местное издание youm7. В Сети уже появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что здание окутано клубами черного дыма, видны языки пламени. По данным Министерства внутренних дел, в результате ЧП никто не пострадал.

По предварительным данным, возгорание возникло в зоне центральной системы кондиционирования на крыше торгового центра. Огонь быстро распространился.

Накануне, по данным youm7, в Carrefour надолго отключали свет из-за сбоя в системе электроснабжения. Обстоятельства и причины происшествия, а также ущерб от пожара устанавливаются.

Несколькими днями ранее, 14 августа, пожар в церкви в Гизе унес жизни 41 человека. Среди жертв 18 детей. Еще 14 человек пострадали.