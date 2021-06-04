Торговый представитель Азербайджана отметил сферы, где развивается сотрудничество с РФ

Торговый представитель Азербайджана в РФ Руслан Алиев обсудил с порталом News.ru основные сферы, где развивается экономическое и торговое сотрудничество с Россией.

По словам Алиева, есть потенциал для наращивания товарооборота между Азербайджаном и Россией. Возможно сотрудничество по Каспию, имеются перспективы у туристической сферы и энергетики. При этом активно развивается транспортное сообщение.

«Если мы будем поэтапно и устойчиво развивать сотрудничество в этих направлениях, этого будет достаточно для того, чтобы в ближайшие годы и даже десятилетия отношения между Азербайджаном и Россией оставались такими же теплыми, добрососедскими и экономически выгодными», — добавил собеседник издания.