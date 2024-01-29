Мир 29 января 2024, 16:22 Торговый оборот между Россией и Белоруссией за 2023 год назвали рекордным Лукашенко: торговый оборот между Россией и Белоруссией достигнет $54 млрд РИА «Новости»

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Объем торговли и оказания услуг между Россией и Белоруссией по итогам 2023 года вышел на максимальные показатели за все время сотрудничества двух стран. Как сообщило БелТА, с таким заявлением на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что выйти на рекордный показатель позволила реализация программ в рамках Союзного государства.

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«Владимир Владимирович [Путин] за 10 месяцев называл цифру — больше 40 миллиардов долларов, но если взять в целом год — 54 миллиарда примерно будет. Это действительно исторический максимум», — заявил Лукашенко.

Глава республики отметил, что это предварительные данные, так как эффективность реализации программ пока еще не оценили.

В ходе выступления Лукашенко подчеркнул, что для достижения более высоких показателей взаимного товарооборота необходимо устранить ограничения на поставки товаров, транзита грузовых перевозок и ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок в обеих странах.

Он добавил, что эти проблемы обсуждаются уже давно, но к решению стороны так и не пришли.