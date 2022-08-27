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    27 августа 2022, 21:57

    Торговые центры в Германии начали отключать эскалаторы ради экономии электроэнергии

    Bild: в Германии крупные ТЦ начали отключать эскалаторы ради экономии электричества

    Полина Созыкина

    Крупнейшие торговые центры Германии начали отключать эскалаторы для экономии электроэнергии. Об этом сообщила газета Bild.

    По данным таблоида, эскалаторы отключили в торговых центрах сети Galeria Karstadt Kaufhof.

    «В области освещения и эскалаторов мы уже экономим электроэнергию путем отключения везде, где это возможно, не причиняя неудобств клиентам», — заявили изданию в сети универмагов.

    Торговый гигант ECE также ради экономии ограничил работу эскалаторов, отключая их рано утром и вечером. В сети IKEA тоже рассматривают возможность энергосбережения таким способом.

    Помимо энергокризиса, Германии предрекли дефицит туалетной бумаги. В случае снижения поставок газа производство может сильно сократиться. В ассоциации бумажной индустрии страны заявили, что обеспечение жителей этим товаром — «главный приоритет в условиях нынешнего энергетического кризиса».

    Весной правительство ФРГ из-за нехватки газа выпустило рекомендации по бережному расходованию ресурсов и призвало экономить воду. Сам канцлер страны Олаф Шольц воду экономить не стал — он признался, что принимает душ каждый день.