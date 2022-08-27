Торговые центры в Германии начали отключать эскалаторы ради экономии электроэнергии

Крупнейшие торговые центры Германии начали отключать эскалаторы для экономии электроэнергии. Об этом сообщила газета Bild.

По данным таблоида, эскалаторы отключили в торговых центрах сети Galeria Karstadt Kaufhof.

«В области освещения и эскалаторов мы уже экономим электроэнергию путем отключения везде, где это возможно, не причиняя неудобств клиентам», — заявили изданию в сети универмагов.

Торговый гигант ECE также ради экономии ограничил работу эскалаторов, отключая их рано утром и вечером. В сети IKEA тоже рассматривают возможность энергосбережения таким способом.

Помимо энергокризиса, Германии предрекли дефицит туалетной бумаги. В случае снижения поставок газа производство может сильно сократиться. В ассоциации бумажной индустрии страны заявили, что обеспечение жителей этим товаром — «главный приоритет в условиях нынешнего энергетического кризиса».

Весной правительство ФРГ из-за нехватки газа выпустило рекомендации по бережному расходованию ресурсов и призвало экономить воду. Сам канцлер страны Олаф Шольц воду экономить не стал — он признался, что принимает душ каждый день.