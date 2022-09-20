Торговые связи Индии с Россией вызвали беспокойство у США | 360°

Мир 20 сентября 2022, 11:17 Поделиться Telegram

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Viber Торговые связи Индии с Россией вызвали беспокойство у США

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Представители исследовательской службы конгресса США предложили рассмотреть вопрос стимулирования Индии к сокращению связей с Россией. Об этом написал RT.

Аналитики заявили, что торговые связи Нью-Дели с Москвой «вызывают сомнения» касательно роли Индии в качестве партнера Вашингтона.

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«Хотя масштабная торговля, которую Индия ведет с Россией после февраля, не противоречит международным санкциям, данный факт породил сомнения касательно роли Индии в качестве партнера США, в том числе касательно ее роли в международном порядке, основанном на правилах», — сообщили представители службы.

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Они предложили упростить продажу американских вооружений Индии или же снова включить страну во Всеобщую систему преференций — программу содействия торговле и развитию, из которой Нью-Дели был исключен в 2019 году.

Также во время обсуждений был поднят вопрос о возможном введении вторичных санкций в отношении Индии за покупку российского оружия.

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