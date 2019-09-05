Торговые переговоры США и Китая возобновятся в октябре

Вашингтон и Пекин снова сядут за стол переговоров, чтобы обсудить существующие торговые проблемы. Встреча состоится в столице США в октябре.

Договоренности стороны достигли во время телефонной беседы вице-премьера Госсовета НР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и главой американского Минфина Стивеном Мнучиным. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам», — подчеркнули в министерстве коммерции КНР.

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Уточняется, что до начала раунда США и Китай «будут поддерживать тесные контакты». В середине сентября стартуют консультации на рабочем уровне. Они необходимы, чтобы получить на переговорах «реальные результаты».

По мнению обеих сторон, благоприятные условия на переговорах могут быть созданы только совместными усилиями и практическими действиями.

Переговоры, касающиеся торговых разногласий, приостановили, поскольку между странами обострилась «тарифная война». Начал ее президент США Дональд Трамп.