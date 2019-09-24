Торговые переговоры США и Японии завершились

Токио и Вашингтон провели переговоры, на который шла речь о заключении нового торгового соглашения. О его содержании объявят позже, после подтверждения на встрече японского и американского лидеров.

О завершении переговоров заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги. Выступавшего на пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН дипломата процитировал телеканал NHK.

«Сегодня переговоры полностью завершились», — подтвердил Мотэги.

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Торговые переговоры между Японией и США начались после решения, принятого администрацией Дональда Трампа. В Белом доме заявили, что не будут участвовать в Транстихоокеанском партнерстве. Страна намерена сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей, напомнило РИА «Новости».

Трампу не нравятся существующие условия по импорту японских автомобилей, а также его объем. Президент США отложил на полгода введение пошлин на иностранные машины и детали к ним. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, пошлины на автомобили останутся в силе даже после заключение соглашения о торговле.