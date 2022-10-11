Китай назвал истинные планы США по Украине | 360°

Все новости

Спецоперация

11 октября 2022, 08:40

Врагу не спрятаться. Появилось видео боевой работы гаубиц «Гиацинт-С» в зоне спецоперации

Спецоперация

11 октября 2022, 08:39

Появились кадры уничтожения пункта управления и бронетехники ВСУ

Реклама

Общество

11 октября 2022, 08:36

Четыре парома запустили на переправе между Крымом и Кубанью

Общество

11 октября 2022, 08:35

Развитие экономики замкнутого цикла после соглашения «Корпорации ЭКОПОЛИС» с РЭО оценили на РЭФ-2022

Власть

11 октября 2022, 08:28

Рябков предупредил Штаты об опасности неконтролируемой эскалации

Мир

11 октября 2022, 08:28

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины — СМИ

Спецоперация

11 октября 2022, 08:26

Дроны-камикадзе ударили по Ладыжинской ТЭС в Виннице

Спецоперация

11 октября 2022, 08:21

Военные объекты в подконтрольном Украине Запорожье попали под обстрел

Спецоперация

11 октября 2022, 08:15

Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области

Мир

11 октября 2022, 07:32

Китай назвал истинные планы США по Украине

Global Times: США хотят извлечь всестороннюю выгоду из конфликта на Украине

Читать 360tv в

Соединенные Штаты намерены получить из конфликта на Украине всестороннюю выгоду. Речь, в том числе, идет и об ослаблении Европы. Об этом написала китайская газета Global Times.

Авторы статьи написали, США невыгодно завершение конфликта на Украине. Наоборот заявления Белого дома только подливают масла в огонь. Издание выделило «радикальную риторику [американского президента Джо] Байдена» об угрозе «ядерного Армагеддона».

Реклама

«Это то, что делают США, поскольку они так привыкли быть хулиганами — провоцируют до предела, а затем возлагают на другую сторону ответственность, если напряженность перерастает в кризис», — сказано в материале.

Реклама

Издание выразило мнение, что Штаты хотят сформировать более зависимой в плане безопасности и энергетики Европы, американцы намерены привлечь в антироссийский лагерь как можно больше государств.

«США с удовольствием наблюдают за эскалацией конфликта, его развитие вовсе не зависит от того, действительно ли Украина полна решимости сражаться до последнего украинца, а от того, нужно ли Штатам, чтобы он продолжался», — отметили авторы статьи.

Китайская газета добавила, что при этом власти США всегда хотят выглядеть ни в чем не виноватыми. Например, чиновники из Белого дома любят разъяснять выступления Байдена для обеления Штатов и уменьшения их подстрекательной роли в конфликте.

США

Китай

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама