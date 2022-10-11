Китай назвал истинные планы США по Украине | 360°

Мир 11 октября 2022, 07:32 Поделиться Telegram

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Viber Китай назвал истинные планы США по Украине Global Times: США хотят извлечь всестороннюю выгоду из конфликта на Украине Wikimedia

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Соединенные Штаты намерены получить из конфликта на Украине всестороннюю выгоду. Речь, в том числе, идет и об ослаблении Европы. Об этом написала китайская газета Global Times.

Авторы статьи написали, США невыгодно завершение конфликта на Украине. Наоборот заявления Белого дома только подливают масла в огонь. Издание выделило «радикальную риторику [американского президента Джо] Байдена» об угрозе «ядерного Армагеддона».

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«Это то, что делают США, поскольку они так привыкли быть хулиганами — провоцируют до предела, а затем возлагают на другую сторону ответственность, если напряженность перерастает в кризис», — сказано в материале.

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Издание выразило мнение, что Штаты хотят сформировать более зависимой в плане безопасности и энергетики Европы, американцы намерены привлечь в антироссийский лагерь как можно больше государств.

«США с удовольствием наблюдают за эскалацией конфликта, его развитие вовсе не зависит от того, действительно ли Украина полна решимости сражаться до последнего украинца, а от того, нужно ли Штатам, чтобы он продолжался», — отметили авторы статьи.

Китайская газета добавила, что при этом власти США всегда хотят выглядеть ни в чем не виноватыми. Например, чиновники из Белого дома любят разъяснять выступления Байдена для обеления Штатов и уменьшения их подстрекательной роли в конфликте.

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