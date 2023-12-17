Мир 17 декабря 2023, 15:14 Торговые киоски в Киеве начали проваливаться под землю «Реальный Киев | Украина»: киоски над метро в Киеве начали уходить под землю Unsplash

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Торговые павильоны начали уходить под землю над тоннелем метро у бывшего Демеевского рынка в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Реальный Киев | Украина».

Судя по появившимся в Сети кадрам, несколько павильонов покосилось, в асфальте возникли трещины. Участок дороги пришлось перекрыть из-за аварийных работ.

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Ранее, 11 декабря, украинские СМИ писали о затоплении станций метро «Олимпийская» и «Черниговская» в Киеве. Сообщалось, что вода сочилась прямо из стен, вход в вестибюль затопило, а на одной из станции на синей ветке вода якобы полилась на рельсы. Однако в киевском метрополитене заявили, что эти данные недостоверны, и никакой течи нет. При этом советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец успел обвинить во всем бывшего президента Украины Виктора Януковича, который требовал построить станции метро с опережением графика.

Шесть станций киевского метро закрывали из-за подтопления 8 декабря. Городская прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности.