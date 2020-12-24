Торговую сделку Британии и ЕС оценили в МИД России

Москва положительно относится к торговой сделке, которую заключили Великобритания и ЕС. В МИД России отметили, что за счет этого в международных отношениях стало одним потрясением меньше.

Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы положительно к этому (достижению соглашения ЕС и Великобритании) относимся, потому что еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше», — отметил он.

24 декабря Великобритания и ЕС заключили торговое соглашение по Brexit — оно должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ включает в себя две тысячи страниц. Переговоры Лондона и Брюсселя по торговой сделке стояли на месте несколько месяцев из-за разногласий между странами.

Главной помехой стал режим рыболовства — Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, в то время как ЕС требовала сохранить право на промышленный лов в этих районах для рыбаков из нескольких стран-членов.

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье отметил, что соглашение предусматривает сбалансированный доступ к морским ресурсам, свободную торговлю без квот и тарифов, а также неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга.