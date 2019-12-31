Торговую сделку США и Китая подпишут в январе 2020 года
Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро рассказал, что подписание соглашения по первому этапу торговой сделки между Китаем и США состоится в начале января 2020 года. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
«У нас примерно в течение следующей недели состоится подписание. Мы ждем лишь перевода», — сообщил Наварро.
Перевод требуется документу — с английского, языка оригинала, на китайский. Советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заявил, что сразу же после завершения перевода вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет для подписания.
Согласование первой сделки прошло 13 декабря. Роберт Лайтхайзер, представитель США на торговых переговорах, ранее сообщил о согласии Трампа отложить на неопредленный срок введение пошлин на ввоз китайских товаров. Соглашение, о котором идет речь, будет бессрочным.