Торговую сделку США и Китая подпишут в январе 2020 года

«У нас примерно в течение следующей недели состоится подписание. Мы ждем лишь перевода», — сообщил Наварро.

Перевод требуется документу — с английского, языка оригинала, на китайский. Советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заявил, что сразу же после завершения перевода вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет для подписания.

Согласование первой сделки прошло 13 декабря. Роберт Лайтхайзер, представитель США на торговых переговорах, ранее сообщил о согласии Трампа отложить на неопредленный срок введение пошлин на ввоз китайских товаров. Соглашение, о котором идет речь, будет бессрочным.