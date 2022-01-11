Предпринимателей, которые торгуют сжиженным газом в Атырауской области Казахстана, заподозрили в ценовом сговоре. По данным телеканала «Хабар 24», началось расследование.

«В Атырауской области предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей сжиженным газом, подозревают в ценовом сговоре. Расследование начато в отношении 22 субъектов бизнеса», — уточнил канал.

На данный момент им грозят административная ответственность и штрафы. Массовые протесты в Казахстане начались после мирных выступлений населения городов Жанаозен и Актау на западе страны, которые протестовали из-за двукратного роста цен на сжиженный газ.

До этого также сообщалось, что на фоне протестов и беспорядков в магазинах взлетели цены на продукты. Жители Алма-Аты пожаловались, что какое-то время обычный хлеб и вовсе отсутствовал, а теперь подорожал в 3,5 раза. Интернет и телефон хоть и с перебоями, но работают. Люди в основном общаются через СМС и звонки, если есть связь. Власти начислили абонентам всех операторов по 300 бесплатных минут и 200 СМС.