Торговцев россиянками и украинками накрыли в Израиле

Всего арестовали 15 участников организованной преступной группировки. Руководил бандой 41-летний мужчина, которому помогала его жена — она склоняла женщин к занятию проституцией. Задержанных подозревают не только в торговле людьми и организации притонов, но и в похищении человека с целью вымогательства и наркоторговле.

По данным РЕН ТВ, среди участников ОПГ оказались агенты по продаже недвижимости, а также пользователи различных платформ для рекламы услуг проституток.

Все освобожденные в ходе операции женщины сейчас находятся в безопасности.