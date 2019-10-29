Торговцев россиянками и украинками накрыли в Израиле
Израильская полиция в ночь с 28-го на 29 октября обезвредила банду, которая занималась торговлей женщинами из России и с Украины. Преступники привозили их для занятий проституцией в подпольных публичных домах Тель-Авива. Об этом в своем Теlеgrаm-канале сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Всего арестовали 15 участников организованной преступной группировки. Руководил бандой 41-летний мужчина, которому помогала его жена — она склоняла женщин к занятию проституцией. Задержанных подозревают не только в торговле людьми и организации притонов, но и в похищении человека с целью вымогательства и наркоторговле.
По данным РЕН ТВ, среди участников ОПГ оказались агенты по продаже недвижимости, а также пользователи различных платформ для рекламы услуг проституток.
Все освобожденные в ходе операции женщины сейчас находятся в безопасности.