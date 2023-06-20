Мир 20 июня 2023, 22:24 Торговцев людьми обнаружили среди спасенных российскими моряками в Греции HSG: среди спасенных «Адмиралом Горшковым» в Средиземном море обнаружили торговцев людьми Пресс-служба Минобороны

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Обвиняемых в нелегальной перевозке мигрантов и торговле людьми обнаружили среди спасенных экипажем российского фрегата «Адмирал Горшков» Северного флота и сопровождаемого им сухогруза «Пижма» у берегов Греции. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Греческую береговую охрану (HSG).

По прибытии спасенных стражи порядка арестовали троих иностранцев. Задержанных уже привлекли к уголовной ответственности за нарушение ряда законов, в числе которых статьи о запрете торговли людьми и участии в преступной организации.

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Задержанные люди, по данным HSG, организовывали нелегальную перевозку других иностранцев, находившихся на судне, из Турции в Италию. Кроме того, правоохранители Греции также проверяют все связи арестованных с другими участниками преступных организаций.

Экипажи сухогруза «Пижма» и фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» спасли в Средиземном море пассажиров терпящего бедствие иностранного судна «Авалон», которое шло под флагами Греции и Германии. В общей сложности российские военные спасли 68 человек. Все произошло в территориальных водах Греции. Российские корабли выполняли задачи в составе постоянного соединения ВМФ.