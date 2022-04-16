Торговое судно затонуло у берегов Туниса

Торговое судно затонуло вблизи порта города Габес в Тунисе. По данным Mosaique FM, которая ссылается на источник в управлении гражданской обороны, на борту корабля находились семь членов экипажа.

Все моряки являются гражданами Турции и Азербайджана, отмечено в материале. Всех членов экипажа удалось спасти, они были доставлены в больницу Габеса. Сейчас жизни моряков ничего не угрожает.

Торговое судно, как указано, следовало из Экваториальной Гвинеи. Оно начало тонуть после того, как внутрь корпуса стала просачиваться вода. Береговая охрана заметила сигнальные ракеты, которые успели выпустить члены экипажа.

В марте у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима затонуло рыболовецкое судно. Как сообщал тогда телеканал NHK, один человек погиб, четверо пропали без вести. Как писали СМИ, изначально на судне произошел пожар. Через 10 часов после его начала судно затонуло. На борту находились восемь человек. Проходившее поблизости судно спасло троих моряков. Еще одного обнаружили сотрудники береговой охраны. Медики в последствии подтвердили его гибель.