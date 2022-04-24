Торгово-промышленная палата ФРГ выступила против введения эмбарго на российский газ

Эмбарго на российский газ стало бы настоящей катастрофой для экономики Германии, заявил генеральный директор Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK) Мартин Ванслебен в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Промышленность Германии сильно зависит от поставок энергоносителей из России, с проблемами столкнутся химическая, сталелитейная и фармацевтическая отрасли, отметил Ванслебен.

«Эмбарго на природный газ было бы настоящей катастрофой в нынешней ситуации. Это превзошло бы все, что мы испытали ранее. Сравнения с последствиями пандемии совершенно неверны <…>. Это будет намного сложнее», — отметил директор DIHK.

По подсчетам немецких аналитиков, Германия в 2022 году заплатит за российские энергоносители рекордную сумму. Счет за газ увеличится вдвое из-за повышения цен на фоне проводимой Западом антироссийской санкционной политики.