Торговлю медицинскими масками на «Юле» и «Авито» остановили

Сервисы «Юла» и «Авито» запретят пользователям продавать защитные маски, чтобы исключить «недобросовестных продавцов» и спекуляцию на рынке в период пандемии нового коронавируса.

Как написала газета «Известия», сервисы также приостановят публикацию объявлений о продаже экспресс-тестов на новый вирус и лекарств от него, пока официально не подтвердится их реальное существование.

«Мы считаем и рассчитываем, что остальной рынок приложит соразмерные усилия для стабилизации цен и обеспечения баланса спроса и предложения», — указали на «Юле».

«Мы также стараемся не допускать на площадку товары и услуги, которые могут нести недостоверную информацию об инфекции и способах ее лечения», — отметил управляющий директор «Авито Товары» Алексей Куракин.

Эти запреты снимут только если правительство России выпустит соответствующий документ. Эта проблема находится на контроле у Минпромторга и других ведомств. Ранее Facebook уже запретил публиковать рекламу масок и сомнительных лекарств от коронавируса.

В России насчитывается уже 114 зараженных, а по всему миру уже более 194 тысяч человек. О вспышке коронавируса стало известно в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По всему миру страны начали закрывать границы и вводить режим чрезвычайной ситуации. От вируса смогла излечиться 81 тысяча пациентов, 7,9 тысячи человек погибли.