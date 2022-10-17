Русофобия обошлась Европе слишком дорого. ЕС продолжит восстанавливать торговлю с Россией | 360°

Эксклюзив 17 октября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

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Viber Русофобия обошлась Европе слишком дорого. ЕС продолжит восстанавливать торговлю с Россией Политолог Ярошенко: Европа продолжит восстанавливать экономические отношения с Россией unsplash

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Шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля. Количество таких стран продолжит расти, несмотря на официальную русофобскую и санкционную политику, уверен руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Часть европейской элиты еще несколько месяцев назад поняла, что их экономика не сможет существовать без России, пояснил он «360».

«Восстановление экономических связей — это долгий процесс, то есть несколько месяцев назад они уже начали эту работу. Шесть стран одними из первых в Европе одумались и поняли, что будущее у нее есть только в тесных взаимоотношениях с Россией — другого будущего, столь же благополучного, как европейское прошлое, нет», — пояснил Ярошенко.

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Он напомнил, что европейское благополучие долгое время базировалось на дешевых и качественных энергоресурсах, в том числе газа, из России. Европа получала российский газ в три-четыре раза дешевле рыночной цены и при этом производила дорогие товары, обеспечивала ими внутренний и внешний рынки, зарабатывала на этом. Но сейчас, после добровольного отказа от российских энергоресурсов, европейские страны утратили прежние возможности.

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«У нас есть новые рынки сбыта: мы сотрудничаем с другими частями света, еще более крупными экономиками: Восток, Азия, Африка, Латинская Америка. Везде российскую энергию ждут и готовы купить по хорошей рыночной цене. А вот у Европы аналогов для нее нет — есть только более дорогая, и у нее ниже качество», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

Он добавил: если снижается качество газа, увеличивается его потребление, а это означает, что европейская экономика «вылетает в трубу». Поэтому у европейцев есть «только один шанс сохранить свое благополучие» — тесные отношения с Россией.

«В остальных случаях начнется деиндустриализация европейской экономики, и заокеанские хозяева приберут к себе европейский рынок и промышленность», — убежден Алексей Ярошенко.

Санкционный откат

Европа как самостоятельный экономический и политический субъект не нужна США в долгосрочной перспективе. Политический суверенитет она давно утратила, но экономически все еще была сильна, а американской промышленности это было невыгодно, поэтому США «под политическими предлогами заставили Европу ввязаться в экономическую войну против России до последнего европейца», отметил политолог.

«Но сейчас мы видим, что Европа начала раскалываться по этому поводу. Это тревожный звоночек для всей евробюрократии. Это значит, что они не управляют частью стран ЕС и не могут диктовать им свои условия. И ослабевает влияние американцев на европейском континенте», — рассудил он.

По мнению Ярошенко, США очень не хотели бы восстановления экономических отношений между Европой и Россией и «не допустили бы этого, если бы смогли».

«Идет процесс дегегемонизации междунаротных отношений. Даже ближайший сателлит американцев — ЕС — больше на 100% им не подчиняется. Этот процесс будет усиливаться, начнется санкционный откат», — спрогнозировал эксперт.

По его убеждению, в вопросе отношений с Россией экономика победит политику, потому что «русофобия очень дорого обходится европейцам».

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