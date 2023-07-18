Мир 18 июля 2023, 23:12 «Торговля Украины мертва». Бизнесмены поставили крест на морских перевозках страны Bloomberg: после финала зерновой сделки никто «в здравом уме» не отправит суда на Украину Pxhere

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После истечения срока зерновой сделки никто «в здравом уме» не будет отправлять свои суда по небезопасным маршрутам. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg. В материале журналисты сослались на представителей бизнеса по морским грузоперевозкам.

Ни один здравомыслящий владелец не будет отправлять суда без страховки, то есть без защиты морского коридора, отметил содиректор греческой компании Doric Shipbrokers SA Василис Муйис.

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«Торговля Украины мертва», — сказал представитель компании, которая ранее направляла суда в рамках сделки.

Судовладельцы не войдут в порты Украины до те пор, пока не получат гарантий безопасности, добавил менеджер по морскому качеству международной торговой ассоциации владельцев сухогрузов Intercargo Пол Маркидес.

Россия полностью остановила свое участие в зерновой сделке с 17 июля из-за невыполнения ее условий со стороны ООН. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что намерения продолжить реализацию зернового соглашения без России приведут к определенным рискам, поскольку черноморский коридор примыкает вплотную к зоне боевых действий.

Он также отмечал, что зерновые коридоры в рамках черноморских соглашений киевский режим использовал не только для вывоза сельхозпродукции из украинских портов. Он применял их в боевых целях.