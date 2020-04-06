Торговец цветами из Грузии поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом

Мужчина проживает в грузинском селе, его зовут Акаки Джейранашвили. Сообщается, что коронавирус чуть не уничтожил его бизнес. Все столичные рынки и цветочные магазины закрылись, и мужчина нигде не может продать свои тюльпаны.

«Один журналист открыл счет в банке и снял про меня сюжет. Добрые люди перечислили на мой счет деньги, а я эти цветы подарил врачам, которые круглосуточно работают в инфекционных больницах и помогают больным. Я им подарил 1500 цветов в знак большого уважения», — рассказал пожилой грузин.

К каждому букеты прилагалась записка с подписью «Гордимся вами, спасибо!».