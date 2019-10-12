Торговая сделка США с Китаем не коснется Huawei

Несмотря на сообщение о достижении «существенной фазы» в переговорах Вашингтона и Пекина, торговое соглашение между США и Китаем не коснется телекоммуникационной корпорации Huawei.

Об этом сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, рассказывая об итогах двухдневных консультаций в Белом доме. Как пишет ТАСС, он подчеркнул, что в рамках соглашения корпорация не затрагивается, «это отдельный процесс».

Итогом новых переговоров стала приостановка Вашингтоном повышения пошлин на импорт китайских товаров на сумму в 250 миллиардов долларов.

Ожидается, что оно вступит в силу 15 октября. Известно, что в рамках соглашения Пекин согласился экспортировать из США сельскохозяйственную продукцию на 40-50 миллиардов долларов.

Оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE, было запрещено использовать в августе прошлого года после подписания президентом Дональдом Трампом соответствующего указа.

Корпорация назвала этот шаг посягательством на ее законные права.