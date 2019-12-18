Торговая палата США посоветовала не вводить санкции против российского госдолга

По данным информагентства, Торговая палата пришла к выводу, что этот законопроект не окажет значимого содействия интересам Вашингтона на внешнеполитическом фронте. При этом принятие документа причинит серьезный экономический ущерб американским компаниям. Исходя из этого, организация порекомендовала законодателям не поддерживать ввод ограничительных мер, дабы не ослаблять влияние Штатов.