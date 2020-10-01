Торги на Токийской бирже приостановили из-за сбоя

Сбой системы заставил временно остановить торги на Токийской бирже. Когда удастся устранить возникшие с передачей данных проблемы, пока неизвестно.

О приостановке на день торговли акциями, котирующимися на Токийской фондовой бирже, заявила Japan Exchange Group Inc. Информацию об этом разместило агентство Kyodo.

Остановились и внебиржевые торги в Токио. Три биржи на рынках Саппоро, Нагоя и Фукока тоже приостановили деятельность. Они используют систему Токийской биржи.

Работа Токийской товарной биржи идет в штатном режиме. Торговлю фьючерсами на Осакской бирже обрабатывает отдельная система.

Подобные крупные сбои для Токийской биржи редкость, но на уникальность случай не претендует. В ноябре 2005 года из-за дефекта программного обеспечения, которое использовали для обработки данных от продавцов ценных бумаг, произошел масштабный сбой системы. После этого всем руководителям биржи снизили вознаграждение.

В 2018 году вышла из строя одна из четырех линий торговой системы, связывающих ее и работающие с ценными бумагами компании. Отключенной она оставалась в течение дня. Проблема возникла после получения нестандартного объема данных от брокера во время плановой проверки системы.