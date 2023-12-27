Мир 27 декабря 2023, 02:12 «Топовая комплектация». Российские дроны напугали украинских военных Офицер ВСУ Самовар: дронов ВС РФ слишком много и с ними все труднее бороться РИА «Новости»

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Российская армия обладает большим количеством технически продвинутых дронов в «топовой комплектации», с ними становится все труднее бороться. Такое признание сделал начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар в интервью украинскому телеканалу «Днепр ТВ».

«Их (дронов у России — прим. ред.) сейчас очень много, слишком много. <…>. У них топовая комплектация дронов. <…>. И это очень пугает», — пожаловался офицер.

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Украинский командир отметил, что от российских БПЛА невозможно спастись даже ночью, так как они оснащены тепловизорами. Борьба с дронами для ВСУ становится все сложнее, передовые беспилотники с другими рабочими частотами станут неуязвимыми для украинских систем РЭБ, заключил военный.

Новейшая российская технология роя дронов поразила украинских экспертов. Они признали, что Украине нужна новая стратегия и технология борьбы с беспилотниками ВС РФ.