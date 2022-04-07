Топливо на 327 тысяч долларов украли с британской базы ВМС

Неизвестные украли дизельное топливо, предназначенное для генераторов на универсальном десантном корабле британских ВМС Bulwark. Корабль стоит на ремонте на военной базе Девонпорт на юго-западе Англии. Топливо похитили на общую сумму 326,7 тысячи долларов, сообщила The Sun.

Охранники базы ВМС из гражданских лиц обнаружили кражу, проведя выборочную проверку бензовоза, покидавшего территорию Девонпорта. По данным издания, большую часть украденного топлива реализовали на черном рынке в условиях рекордно высокой стоимости бензина в Британии вследствие санкций против РФ.

Министерство обороны Великобритании подтвердило факт кражи. Руководство королевских ВМС начало расследование обстоятельств преступления.

Депутат Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Люк Поллард отметил, что в свете этих событий возникают «серьезные вопросы о ситуации в области безопасности на одной из наиболее защищенных морских баз» Соединенного Королевства.