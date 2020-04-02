Топ-модели Алексине Грэм диагностировали заражение коронавирусом

По информации сайта «Дни.ру», звезда рассказала о своем самочувствии на личной странице в Instagram.

В первый день Грэм почувствовала головокружение и сильный озноб. Она испытывала трудности с дыханием, речью и приемом пищи.

Она попросила подписчиков своей страницы относится к ситуации с коронавирусом серьезно.

«Я каждый раз вижу в новостях, что все еще есть люди, которые развлекаются и ходят на вечеринки! Пожалуйста, оставайтесь дома в изоляции», — добавила модель.