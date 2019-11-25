Топ-менеджер «Нафтогаза» рассказал о попытке вербовки со стороны коллег Рудольфа Джулиани

По словам топ-менеджера, бизнесмены пытались заручиться его поддержкой, чтобы захватить контроль над украинской корпорацией. Ему обещали пост главы компании в случае согласия. Фурман и Парнас убеждали Фаворова, что у них есть возможность обсуждать политику Киева с высокопоставленными чиновниками из администрации Трампа.

«Это был мой первый опыт, когда два частных лица обсуждали со мной вопросы, которые должны быть частью внешней политики США», — признался исполнительный директор «Нафтогаза».

В свою очередь защитник Фрумана отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу, а адвокат Парнаса опроверг слова Фаворова, назвав их ложью.