Топ-менеджер Huawei подала апелляцию на экстрадицию в США

По его словам, апелляцию подали 13 ноября. Защита настаивает, что экстрадиция Мэн Ваньчжоу не соответствует стандартам двойной уголовной ответственности, принятым в Канаде.

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Согласно им для выдачи обвиняемого его преступление должно признаваться в обеих странах.

В декабре 2018 года Мэн Ваньчжоу задержали в аэропорту Ванкувера по запросу прокуратуры Нью-Йорка. Топ-менеджера обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана, промышленном шпионаже и других преступлениях.

Через несколько дней женщину отпустили под залог в 10 миллионов канадских долларов (7 миллионов долларов США). Ей разрешили жить в доме мужа в Ванкувере до решения суда об экстрадиции. Также суд обязал ее носить GPS-браслет и оплачивать собственную охрану.

Вскоре после ареста Мэн Ваньчжоу в Китае задержали двух канадских граждан — Майкла Коврига и Майкла Спэйвора, обвинив их в угрозе национальной безопасности. В мае 2019 года их официально арестовали.