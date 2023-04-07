Мир 07 апреля 2023, 05:06 Топ-менеджер американской военно-промышленной компании погиб при крушении самолета Daily Mail: замдиректора Raytheon Джефф Лампкин погиб при крушении самолета Pixabay

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При крушении легкого одномоторного самолета в Мексиканском заливе погиб топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon Джефф Лампкин. Жертвами крушения стали четыре человека, сообщила газета Daily Mail.

На месте крушения самолета Piper PA-32 в Мексиканском заливе обнаружили тела четырех человек — двух мужчин и двух женщин. Одним из погибших был заместитель директора компании Raytheon Джефф Лампкин. В крушении также погибла его супруга. Тела мужчин нашли в среду вечером, а тела женщин удалось обнаружить только утром в четверг.

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Чета Лампкин проживала в штате Индиана, во Флориду они прилетели на ужин с друзьями. Вечером в среду на обратном пути произошло крушение самолета, очевидцы позвонили в службу спасения, сообщила газета.

Официальные лица заявили, что крушение произошло примерно в полумиле от пирса в Мексиканском заливе на глубине около 25 футов (7,62 метра). Национальный совет по безопасности на транспорте расследует обстоятельства аварии.