Как сократить расходы на электроэнергию: топ-7 советов

В Британии нет центрального отопления, и жители сами решают, когда и на сколько нагреть помещение. На обогреве экономят, отключая батареи по ночам и после ухода на работу. Тем не менее, в среднем ежемесячный счет за отопление составляет 115 фунтов (11,7 тысячи рублей). Газета Express дала несколько советов, чтобы сэкономить.

Поскольку в ванной комнате у британцев зачастую нет радиатора, и зимой там может быть 10 градусов и ниже, специалисты советуют после приема ванной не сливать воду сразу. Так она будет некоторое время обогревать помещение.

Щели в окнах, по мнению экспертов, можно заткнуть пузырчатой пленкой, которая «сохранит циркуляцию теплого воздуха в комнате».

Если стена, на которой установлена батарея, выходит на улицу, то за радиатором можно закрепить лист фольги для выпечки. Фольга будет отражать тепло обратно в комнату и препятствовать его потере.

Также специалисты советуют отодвинуть мебель от батарей и вентиляционных отверстий, чтобы не препятствовать циркуляции теплого воздуха.

В комнаты можно добавить ковры и пледы. От них будет и теплее, и уютнее. Кроме того, потери тепла снизятся, если задергивать шторы с наступлением темноты.

Наконец, уменьшив температуру термостата всего на один градус, можно сократить счета за отопление почти на 10%, сказано в статье. Авторы напоминают британцам, что идеальная температура в дневное время должна быть от 18 до 21 градуса.