Фото из Мурманской области попало в список топ-100 по версии Time

Журнал Timе включил в свой список 100 лучших фотографий 2021 года снимок, сделанный в Териберке Мурманской области. Автором стала фотограф Нанна Хайтманн из Германии. В апреле девушка путешествовала по северным регионам России. С другими снимками можно ознакомиться на сайте проекта.

Источник фото: Time.com/Nanna Heitmann—Magnum Photos

Во время северного сияния перед фотографом выбежала собака, которая и стала главной героиней фотографии.

В подписи к фотографии на сайте журнала Time говорится: «собака вышла из темноты и остановилась на несколько секунд под северным сиянием, а затем снова исчезла в тундре».

Журнал TIME в конце каждого декабря делает подборку из 100 фотографий с важными и знаковыми моментами уходящего года.