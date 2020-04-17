Топ-10 стран по числу погибших от COVID-19

Источник фото: coronavirus.jhu.edu

На первом месте, по-прежнему, Соединенные штаты. Из 667 225 инфицированных, погибли — 32 868 человек. Наибольшие потери приходятся на Нью-Йорк. Там погибло 11 477 пациентов.

Источник фото: coronavirus.jhu.edu

Второе место занимает Италия. Из 168 941 зараженных, не победили болезнь 22 170 человек.

Источник фото:coronavirus.jhu.edu

Испания находится на третьем месте по количеству летальных исходов. В стране погибли 19 315 человек, из 184 948 зараженных инфекцией.

Источник фото: coronavirus.jhu.edu

Во Франции погибли 17 920 человек. Страна находится на четвертом месте по количеству погибших. Заражено 147 091 граждан.

Пятое место занимает Великобритания. Там из 104 145 инфицированных британцев погибли 13 729 человек.

На шестом месте находится Иран. На 77 995 зараженных приходится 4869 смертей.

Седьмое место у Германии. Страна находится на пятом месте по количеству зараженных — 137 698 человек. При этом смертной достаточно низкая — 4052 человек.

Китай на восьмом месте по летальным исходам. Хоть у них и закончилась пандемия. В самый ее пик страна потеряла 3 346 жителей из 83 403 зараженных инфекцией.

Девятое место у Нидерландов. Заразились 29 383 жителей, погибли — 3315.

На десятом месте находится Бразилия. У страны 30 425 инфицированных граждан. Летальных исходов — 1924 человек.