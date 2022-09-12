Тонущей Британии предрекли место «у обочины» при правлении Трасс | 360°

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Тонущей Британии предрекли место «у обочины» при правлении Трасс

Guardian: Трасс может привести тонущую Британию «на обочину»

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Глава правительства Лиз Трасс может привести «тонущую» Великобританию «на обочину». «Непроверенный» премьер-министр должен попытаться провести страну через кризис единства и доверия, написала газета The Guardian.

Трасс приступила к правлению в момент кончины монарха, внимание всего мира приковано к Великобритании. По словам Трасс, королева была «скалой, на которой была построена современная Британия», она пообещала, что заменит эту модель своей.

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«Трасс часто говорит об углублении альянсов в Великобритании после Брексита, о „сети свободы“ и о построении „мира“ <…>. Но ее действия на сегодняшний день указывают не на „глобальную Британию“, которая „прокладывает путь“, а на несчастного Билли-без-друзей», — пишет издание.

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Трасс при вступлении в должность столкнулась со множеством проблем, которые оставил ее предшественник. Однако есть основной вопрос, который окажет важное влияние на сплоченность Британии и на ее место в мире.

«Теперь вопрос для наблюдающего за Британией мира заключается в том, откажется ли Трасс от своей риторики „мы против них“, обуздает свои тэтчеровские предрассудки и еврофобию и восстановит международные мосты, по которым израненная, полузадушенная „нация устремлений“ сможет выбраться в безопасное место», — пишет автор материала.

При этом действия Трасс в роли министра иностранных дел не внушают оптимизма. За год она неумело обострила отношения Британии со всеми крупными европейскими странами.

Великобритания

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