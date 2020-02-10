Тонны мусора приплыли в Венгрию с Украины. Видео

Венгрия столкнулась с серьезной экологической проблемой. На реке Тиса появились тысячи тонн мусора. Примечательно, что истоки этой беды на Украине, но справляться с «мусорным коллапсом» придется венграм.

Венгерская техника круглосуточно работает неподалеку от границы с Украиной. Спецмашины вылавливают тысячи тонн мусора, который плывет по реке Тиса из Закарпатья. Об этом рассказало венгерское издание Haromhatar.

«В Венгрии специальная техника круглосуточно вылавливает тысячи пластиковых бутылок, которые плывут по Тисе со стороны Закарпатья. Спецтехника работает возле венгерского города Вашарошнамень недалеко от границы с Украиной», — говорится в материалах издания.

Ролик, на котором виден процесс работы по очистке реки от мусора быстро распространился по соцсетям. На кадрах также можно увидеть, как пластиковые пакеты и бутылки закрыли собой части поверхности Тисы.

По данным издания, только 4 февраля, за половину дня, из реки достали порядка 60 тонн пластиковых и других отходов.

К «мусорному коллапсу» на реке привело повышение уровня воды из-за дождливой погоды, отметили в Национальном управления водными ресурсами.

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