«Тонны мертвой рыбы». В Польше сообщили об экологической катастрофе на реке Одре

Жители Польши забили тревогу из-за массовой гибели рыбы в реке Одре. По данным издания Gazeta Wyborcza, в воду попал ядовитый растворитель, теперь течение разносит отраву все дальше.

Местные власти призвали жителей не подходить к реке. Воду исследуют специалисты.

«Возможно, в воду попало вещество с сильно окисляющими свойствами, из-за которого в результате реакций, происходящих в воде, выделяется кислород», — рассказали эксперты из инспекции охраны окружающей среды во Вроцлаве. По их информации, в реку могли слить мезитилен. Это вещество губительно сказывается на водных обитателях.

Впервые польские рыбаки обнаружили мертвую рыбу еще в конце июля. Теперь ее вылавливают тоннами.

На днях на Москве-реке обнаружили разлив нефтепродуктов площадью около 4,5 тысячи квадратных метров. На место выехали специалисты ГУП «Мосводосток» и убрали загрязнение.