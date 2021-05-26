Тонну кокаина выбросило на побережье Великобритании

Прикрепленные к спасательным жилетам водонепроницаемые сумки с кокаином выбросило пляжи в районе британских городов Гастингс и Ньюхейвен. Необычный багаж обнаружили прохожие, которые вызвали на место полицию. Об этом сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Прибывшие на место правоохранители забрали сумки с наркотиками и доставили их в безопасное место.

Офицеры NCA отправили содержимое найденного багажа на анализ, который подтвердил, что там находятся наркотические вещества. Общий вес находки составил 960 килограммов.

«Это большой объем наркотиков, который, предположительно, прибыл из Южной Америки. Пока не известно, почему сумки оказались на пляже и кто был конечным получателем. Но потеря партии такого размера нанесла серьезный удар по наркотрафику», — заявил начальник отделения NCA Мартин Грейс.

Он подчеркнул, что к расследованию о происхождения наркотиков и их получателе подключилась пограничная служба Великобритании. Не исключено, что правоохранители пригласят для участия партнеров из других стран.