Тонну кокаина в пачках какао нашли в Колумбии

Полицейские Колумбии нашли и изъяли больше одной тонны кокаина. Такую партию преступники планировали экспортировать в Испанию. Об этом стало известно из Twitter полиции страны.

«В ходе операции по борьбе с наркоторговлей наши коллеги из департамента полиции по контролю за оборотом наркотиков изъяли 1,1 тонны кокаина в морском порту Буэнавентура», — так переводится запись в социальной сети.

Там же сотрудники отметили, что нелегальный груз размещался в упаковках из-под какао. СМИ писали, что его планировали доставить в город Валенсия. Стоимость такой поставки — приблизительно 55 миллионов долларов.

Недавно двух контрабандистов задержали в Москве, в аэропорту «Внуково» — они провозили почти килограмм кокаина. Их удалось остановить сотрудникам Федеральной таможенной службы. Мужчины ехали из Сан-Паулу. Им сделали рентген, а после достали из их желудков порошкообразное вещество. В результате против злоумышленников возбудили два уголовных дела.