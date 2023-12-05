Мир 05 декабря 2023, 06:46 Тоннели ХАМАС вместе с боевиками затопят морской водой — СМИ WSJ: Армия обороны Израиля может затопить тоннели ХАМАС морской водой Unsplash

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Подземную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС в секторе Газа уничтожат при помощи морской воды. Армия обороны Израиля готова затопить тоннели вместе с боевиками. Окончательное решение еще не приняли из-за возможных обрушений, сообщила газета The Wall Street Journal.

К середине ноября израильские военные завершили монтаж не меньше пяти больших насосов примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев «Аль-Шати». Их мощность — тысячи кубометров воды в час. Такая система способна за несколько недель затопить тоннели водой из Средиземного моря.

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Источники газеты в американской администрации заявили, что ЦАХАЛ готов таким способом уничтожить разветвленную сеть боевиков под сектором Газа. Однако окончательное решение еще не приняли из-за возможных катастрофических последствий. В Израиле не знают, насколько герметичны эти тоннели, не повредит ли поток воды трубопроводы и не обрушит ли грунт. Существует опасность, что в почву попадут опасные вещества, которые спрятали в этих тоннелях.

Израильское руководство запустило консультации с США, которые поддержали стремление уничтожить движение ХАМАС. Глава службы безопасности Израиля Ронен Бар заявил о планах бороться с боевиками в любой стране мира.