Мир 02 февраля 2024, 21:22 Тоннели для жаб построили в Гамбурге Bild: тоннели для жаб обошлись властям Гамбурга в 500 тысяч евро Freepik

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Политики партии «Зеленые» построили тоннели для жаб в районе Бланкенезе на западе Гамбурга. На улицах города появились четыре сооружения из стали и бетона для земноводных, сообщила немецкая газета Bild.

Власти района заявили, что в последние годы в Бланкенезе зафиксировали резкое сокращение численности жаб и прудовых тритонов. Раньше здесь выставляли специальные заграждения, чтобы жабы не попали под автомобили, однако чиновники посчитали эту меру недостаточной.

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Новые тоннели пересекли улицы с невысокой плотностью движения. В общей сложности на них потратили 465,8 тысячи евро. Со стороны Ассоциации налогоплательщиков уже поступило предложение проверить траты на тоннели для жаб.

Замруководителя Гамбурга Катарина Блюме из «Свободной демократической партии» также назвала возмутительной «расстановку приоритетов местных властей».

Ранее Минэкологии Подмосковья рекомендовало жителям не трогать амфибий. Кожные железы некоторых экзотических видов земноводных могут выделять сильные токсины.