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    17 июля 2022, 03:37

    Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада

    Экс-премьер Великобритании Блэр: эпоха доминирования Запада заканчивается

    Юлия Шелковенко

    Мир скоро столкнется с глобальными политическими изменениями и перейдет к многополярности, эпоха доминирования Запада подходит к концу, заявил бывший премьер Великобритании Тони Блэр. Его слова передал ТАСС со ссылкой на Фонд Дитчли.

    Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада

    По мнению политика, Китай является второй по силе сверхдержавой в мире. Азиатское государство сравнялось с США в технологиях, а в других сферах даже обогнало своих конкурентов.

    «Поймите меня правильно: я не говорю, что в ближайшее время Китай попытается получить Тайвань силой. Однако мы больше не можем выстраивать свою политику на уверенности в том, что он не попытается», — отметил Блэр.

    Бывший премьер видит Россию и Иран будущими союзниками Китая. И это является главным предупреждением для западных стран, подчеркнул он. Блэр посоветовал чаще использовать «мягкую силу», а не агрессивные методы.

    Китайское издание Global Times отметило ранее, что Запад стал рассматривать группу БРИКС, куда входит и Китай, в качестве соперников.