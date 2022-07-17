Тони Блэр предрек конец эпохи доминирования Запада

Мир скоро столкнется с глобальными политическими изменениями и перейдет к многополярности, эпоха доминирования Запада подходит к концу, заявил бывший премьер Великобритании Тони Блэр. Его слова передал ТАСС со ссылкой на Фонд Дитчли.

По мнению политика, Китай является второй по силе сверхдержавой в мире. Азиатское государство сравнялось с США в технологиях, а в других сферах даже обогнало своих конкурентов.

«Поймите меня правильно: я не говорю, что в ближайшее время Китай попытается получить Тайвань силой. Однако мы больше не можем выстраивать свою политику на уверенности в том, что он не попытается», — отметил Блэр.

Бывший премьер видит Россию и Иран будущими союзниками Китая. И это является главным предупреждением для западных стран, подчеркнул он. Блэр посоветовал чаще использовать «мягкую силу», а не агрессивные методы.

Китайское издание Global Times отметило ранее, что Запад стал рассматривать группу БРИКС, куда входит и Китай, в качестве соперников.