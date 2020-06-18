Томос об автокефалии церкви вышел Порошенко еще одним уголовным делом

Против Петра Порошенко открыли еще одно уголовное дело из-за томоса об автокефалии церкви. Об этом сообщил сам экс-президент Украины.

«Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, — дословно цитирую, я ничего не выдумываю, — за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины», — цитирует его слова РИА «Новости».

Об этом Порошенко заявил перед началом заседания в Печерском суде Киева. Ему в ближайшие часы изберут меру пресечения по другому уголовному делу.

Экс-президента подозревают в незаконном назначении Сергея Семочко главой Службы внешней разведки. Ранее обвинение попросило заключить Порошенко под стражу.

Ранее его экс-адвокат Илья Новиков рассказал, что суд состоится 18 июня, в день похорон отца Порошенко. Несмотря на это, он заявил, что придет на слушание. По словам Новикова, для бывшего украинского лидера это принципиальный вопрос.