Мир 17 ноября 2023, 00:09 Томатный тартин и черная треска. Стало известно, чем поужинают гости саммита АТЭС Корреспондент «Известий» рассказал о меню на ужине представителей стран АТЭС pxhere.com

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Журналист Николай Мастеров побывал в зале, где пройдет ужин по случаю встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сообщили в Telegram-канале «Известий».

Корреспонденту удалось заглянуть в меню и узнать, чем накормят гостей саммита АТЭС во время вечерней трапезы. В списке блюд оказались фамильный томатный тартин, запеченная на сковороде черная треска с шафраном и соусом «Неджано», а также бретонский пирог с тыквой и пряностями.

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Российская делегация во главе с зампредседателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС 16 ноября. К представителям РФ на форуме отнеслись достойно, отметил Оверчук.

Саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября. По словам посла по особым поручениям российского министерства иностранных дел, США не пригласили президента РФ Владимира Путина.