Томатный соус показал мужчине заражение коронавирусом в Новой Зеландии

Молодой человек вернулся домой из Европы и ощутил признаки простуды. По словам Дента, заболело горло и заложило нос. Спустя несколько часов болезнь стала проявляться отчетливее. Он почувствовал усталость.

Дома мужчина приготовил бутерброд с томатным соусом, но заметил во рту металлический привкус. Он решил попробовать соус другой компании, но снова ощутил вкус металла.

В больнице медики поставили ему диагноз коронавирусная инфекция. Дент уточнил, что чувствовал металлический привкус на протяжении всей болезни. Он отметил, что другие продукты, в том числе и помидоры, не давали подобного привкуса.

В настоящее время пациент вылечился, но соблюдает режим изоляции.