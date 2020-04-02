Томатный соус показал мужчине заражение коронавирусом в Новой Зеландии
Джошуа Дент из Новой Зеландии обнаружил нетипичный симптом коронавирусной инфекции. В этом ему помогла томатная паста, сообщил «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.
Молодой человек вернулся домой из Европы и ощутил признаки простуды. По словам Дента, заболело горло и заложило нос. Спустя несколько часов болезнь стала проявляться отчетливее. Он почувствовал усталость.
Дома мужчина приготовил бутерброд с томатным соусом, но заметил во рту металлический привкус. Он решил попробовать соус другой компании, но снова ощутил вкус металла.
В больнице медики поставили ему диагноз коронавирусная инфекция. Дент уточнил, что чувствовал металлический привкус на протяжении всей болезни. Он отметил, что другие продукты, в том числе и помидоры, не давали подобного привкуса.
В настоящее время пациент вылечился, но соблюдает режим изоляции.