Одесских воров обязали прочесть «Приключения Тома Сойера»

На Украине двум мужчинам вынесли приговор за кражу автомагнитол. Им дали год условно и обязали читать стихи Тараса Шевченко и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена.

Вердикт озвучили в Малиновском районном суде Одессы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Подсудимые 23 и 19 лет, указано в деле, украли с территории автостоянки автомагнитолу из автомобиля ВАЗ. Еще одну они забрали из «Волги», а также унесли три динамика и рычаг коробки передач. Молодых людей признали виновными.

Наказание им назначали «с определенными особенностями», с учетом личности обоих обвиняемых и их ограниченного развития и образования. В суде указали, что у воров отсутствует понимание о собственности, они плохо ориентируются в отношениях между людьми и ничего не знают об общечеловеческих ценностях.

«Суд считает, что на обвиняемых необходимо дополнительно возложить <…> обязанность <…> придерживаться установленных судом требований о совершении определенных действий, которые будут заключаться в чтении книг», — отмечено в судебном решении.

При вынесении приговора в суде учли отсутствие у обвиняемых судимостей. У одного из них есть жена и ребенок. Мужчины сознались в содеянном и сотрудничали со следствием. Свой поступок они объяснили отсутствием денег.

Парней приговорили к трем годам тюрьмы, но в итоге заменили наказание на год условно с дополнительными обязанностями. Им придется прочесть «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, «Белый Клык» Джека Лондона и стихотворение «Проходят дни, проходят ночи» Тараса Шевченко.

Суд решил, что чтение определенных произведений поможет осужденным познать мир.