Том Круз приехал к Зеленскому в Киев и захотел снять там кино

Популярный актер и режиссер Том Круз приехал в Киев по приглашению украинского президента Владимира Зеленского. Во время встречи лидер страны рассказал американцу про свой опыт съемок и обсудил с ним перспективы создания зарубежного кино на территории государства.

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Как сообщила пресс-служба президента, общение прошло вечером 30 сентября в Офисе Зеленского.

«Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими местами для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь, глава Украины рассказал актеру про свой многолетний опыт работы в киноиндустрии. Он также упомянул новый закон, согласно которому зарубежные компании смогут получать компенсации за создание фильмов на украинской территории. По мнению Зеленского, выплаты помогут сделать страну более привлекательной для иностранных производителей лент.

«Он (закон — прим. ред.) будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному копродакшену», — сказано в сообщении.

Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года. До этого он был известен как актер, продюсер и сценарист. На счету новоиспеченного политика десятки ролей в таких фильмах, как «Любовь в большом городе», «Слуга народа», «Ржевский против Наполеона» и других.