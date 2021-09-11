facebook_pixel
    11 сентября 2021, 05:53

    Том Круз оглушил целое поле британских коров

    Анастасия Кукова

    На съемках блокбастера «Миссия невыполнима — 7» для усиления охраны площадки от квадрокоптеров были использованы скремблеры. Эти устройств усложняют передачу исходного сигнала, мешают управлению дронами или вовсе его блокируют. Тому Крузу надо было совершить несколько прыжков с парашютом, и его охрана не хотела, чтобы ему помешали.

    Том Круз оглушил целое поле британских коров

    Как сообщил таблоид The Sun, неизвестно, сколько пострадало дронов, но устройствам удалось нокаутировать цело поле коров. Животные впали в явное замешательство, пока 59-летний актер четыре раза спрыгнул с парашютом.

    Источник издания пояснил: «Во время прыжков использовался высокочастотный шум, чтобы предотвратить пролет дронов рядом с ним, но технология была очень мощной и заставила впасть в ступор коров, которые паслись на ближайшем поле». К счастью, после отключения устройства, они быстро пришли в себя.

    Том Круз во время съемок активно общался с местными жителями. Они признались, что актер был очень мил, не спешил уйти и охотно общался. В частности, поблагодарил за возможность побывать в столь прекрасной стране и признался, что очень любит прыгать с парашютом.

    Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники угнали машину Тома Круза, когда он приехал на съемки в Бирмингем. Они забрали из нее личные вещи актера и бросили автомобиль в соседнем городе.