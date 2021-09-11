Том Круз оглушил целое поле британских коров

На съемках блокбастера «Миссия невыполнима — 7» для усиления охраны площадки от квадрокоптеров были использованы скремблеры. Эти устройств усложняют передачу исходного сигнала, мешают управлению дронами или вовсе его блокируют. Тому Крузу надо было совершить несколько прыжков с парашютом, и его охрана не хотела, чтобы ему помешали.

Как сообщил таблоид The Sun, неизвестно, сколько пострадало дронов, но устройствам удалось нокаутировать цело поле коров. Животные впали в явное замешательство, пока 59-летний актер четыре раза спрыгнул с парашютом.

Источник издания пояснил: «Во время прыжков использовался высокочастотный шум, чтобы предотвратить пролет дронов рядом с ним, но технология была очень мощной и заставила впасть в ступор коров, которые паслись на ближайшем поле». К счастью, после отключения устройства, они быстро пришли в себя.

Том Круз во время съемок активно общался с местными жителями. Они признались, что актер был очень мил, не спешил уйти и охотно общался. В частности, поблагодарил за возможность побывать в столь прекрасной стране и признался, что очень любит прыгать с парашютом.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники угнали машину Тома Круза, когда он приехал на съемки в Бирмингем. Они забрали из нее личные вещи актера и бросили автомобиль в соседнем городе.