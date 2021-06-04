Том Круз и съемочная группа фильма «Миссия невыполнима» вновь ушли на карантин из-за коронавируса

Съемочная группа фильма «Миссия невыполнима 7» оказалась на самоизоляцию после того, как COVID-19 подтвердился у некоторых ее участников. Поэтому съемки боевика в Великобритании приостановлены. Об этом сообщила газета The Sun.

Уточняется, что кинематографисты ушли на карантин после съемок в одном из британских ночных клубов. Сначала инфекцию обнаружили у четырех танцовщиц, которые находились в двух метрах от Круза. Позже COVID-19 выявили еще у 10 человек.

«14 членов съемочной группы заболели COVID[-19], в основном — помощники [американского актера] Тома [Круза]. Все 60 членов коллектива были вынуждены изолироваться на 14 дней», — сообщил изданию источник.

Он добавил, что сам Том Круз на изоляции со вторника. Съемки фильма уже приостанавливались ранее на полгода в целях предосторожности из-за опасности распространения коронавируса.

Режиссером очередной части боевика стал Кристофер Маккуорри. В фильме помимо Тома Круза снимаются Ребекка Фергюсон, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, и другие. Премьера запланирована на май 2022 года.

Первая часть «Миссии невыполнима» вышла на экраны в 1996 году. Последняя на сегодняшний день шестая часть была представлена в 2018 года. В центре сюжета — история агента Итана Ханта, который каждый раз спасает мир от опасности.