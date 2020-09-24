Том Йорк сыграл свадьбу на Сицилии

По данным издания, свадьба прошла на родине избранницы Йорка — острове Сицилия. Гостей рассадили на безопасном расстоянии друг от друга, а на столы положили маски и поставили дезинфекторы.

Отмечается, что это не первый брак лидера группы Radiohead. Его первой супругой была художница Рэйчел Оуэн, с которой он прожил 23 года и воспитал двоих детей. Они разошлись в 2015 году, а в 2016-м Оуэн скончалась от рака.

Ранее стало известно о кончине оперного певца Вячеслава Войнаровского. Он ушел из жизни на 75-м году. Причины смерти пока неизвестны.

Его сын Игорь исключил коронавирусную инфекцию и предположил, что у отца могли возникнуть проблемы с поджелудочной или кишечником.

«Человек потрясающего юмора. Обаятельнейший, тончайший, несмотря на свои габариты, интеллигентнейший, очень большой артист. Артист старой школы. Легкий. Его все обожали, очень любили. Человек-праздник», — поделилась оперная певица и солистка Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко Мария Пахарь.