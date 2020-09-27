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    27 сентября 2020, 01:52

    Том Хэнкс сам заплатил за некоторые сцены из «Форреста Гампа»

    Анастасия Кукова

    Культовый американский актер и продюсер Том Хэнкс рассказал, что ему и режиссеру фильма «Форрест Гамп» Роберту Земекису пришлось самим заплатить за сцену, где его герой бежит по Америке. Студия Paramount ее не одобрила.
    Том Хэнкс сам заплатил за некоторые сцены из «Форреста Гампа»

    Хэнкс рассказал Fox Business, что и он, и Земекис точно знали, что этот момент является неотъемлемой частью фильма, и убрать его не могли

    «Он[Земекис] сказал: „Что ж, этот пробег будет стоить столько-то долларов“. И это было недешево», — поделился актер.

    Они сообщили студии, что заплатят за съемки сами, но компании придется вернуть деньги, когда придется делить прибыль. В Paramount не стали возражать. Земекису и Хэнксу еще не раз приходилось платить за съемки, когда продюсеры отменяли их из-за плохой погоды.

    Риск окупился сторицей. «Форрест Гамп» заработал 330,5 миллионов долларов в США и миллиард долларов от проката во всем мире. Том Хэнкс заработал на нем 65 миллионов долларов. Он также получил «Оскара» за лучшую мужскую роль, а Роберт Земекис — за режиссуру.

    Том Хэнкс признался, что ему потребовалось время, чтобы понять своего персонажа. В начале работы Земекис как-то сказал ему: «Я знаю, что ты пытаешься сделать. Прекрати психовать, мы не будет ничего снимать в ближайшие три дня потому, что я знаю, у тебя нет характера». Режиссер посоветовал не напрягаться так сильно, и после этого Хэнксу сразу стало легче работать над ролью.

    Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон стали донорами плазмы после того, как в апреле переболели новой коронавирусной инфекцией.

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