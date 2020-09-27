Том Хэнкс сам заплатил за некоторые сцены из «Форреста Гампа»

Культовый американский актер и продюсер Том Хэнкс рассказал, что ему и режиссеру фильма «Форрест Гамп» Роберту Земекису пришлось самим заплатить за сцену, где его герой бежит по Америке. Студия Paramount ее не одобрила.

Хэнкс рассказал Fox Business, что и он, и Земекис точно знали, что этот момент является неотъемлемой частью фильма, и убрать его не могли

«Он[Земекис] сказал: „Что ж, этот пробег будет стоить столько-то долларов“. И это было недешево», — поделился актер.

Они сообщили студии, что заплатят за съемки сами, но компании придется вернуть деньги, когда придется делить прибыль. В Paramount не стали возражать. Земекису и Хэнксу еще не раз приходилось платить за съемки, когда продюсеры отменяли их из-за плохой погоды.

Риск окупился сторицей. «Форрест Гамп» заработал 330,5 миллионов долларов в США и миллиард долларов от проката во всем мире. Том Хэнкс заработал на нем 65 миллионов долларов. Он также получил «Оскара» за лучшую мужскую роль, а Роберт Земекис — за режиссуру.

Том Хэнкс признался, что ему потребовалось время, чтобы понять своего персонажа. В начале работы Земекис как-то сказал ему: «Я знаю, что ты пытаешься сделать. Прекрати психовать, мы не будет ничего снимать в ближайшие три дня потому, что я знаю, у тебя нет характера». Режиссер посоветовал не напрягаться так сильно, и после этого Хэнксу сразу стало легче работать над ролью.

Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон стали донорами плазмы после того, как в апреле переболели новой коронавирусной инфекцией.