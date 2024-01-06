Мир 06 января 2024, 00:46 «Толстый троллинг». Кадыров — о предложении снять санкции с семьи в обмен на пленных ВСУ Кадыров назвал троллингом слова о снятии санкций с его семьи взамен на пленных РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение к американским властями о снятии санкций с его семьи взамен на обмен 20 украинских военнопленных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков. А именно: готов обменять этих 20 украинских военнопленных на снятие санкций. <…> Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут», — заявил глава республики.

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По его словам, приглашенный им бывший американский разведчик Скотт Риттер правильно воспринял этот «толстый троллинг».

Ранее Кадыров пояснил Риттеру, в чем заключается эта необычная сделка. Чеченские военнослужащие вяли в плен украинских солдат в Донецке и Луганске.

Глава республики якобы готов обменять украинских боевиков, если США снимут санкции с его матери и дочерей, а также с его «лошадей, самолета». Кадыров заявил, что даже не против, если американцы введут новые санкции против него самого. Свое предложение он озвучил на построении силовиков в Грозном.